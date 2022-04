Abraham: "Se in giornata, la Roma batte chiunque"

Meglio di Montella e Batistuta alla stagione d'esordio, Tammy Abraham ha avuto un grande impatto con il calcio italiano e la Serie A, segnando ben 24 gol al suo primo anno alla Roma. Oltre agli obiettivi personali però, c'è ancora una competizione da poter vincere per lui e i giallorossi: la Conference League. L'ex Chelsea, a UEFA.com, ha iniziato parlando proprio dalla semifinale che vedrà la Roma contro il Leicester: "Loro hanno uno stile di gioco simile al nostro, sfruttano molto il contropiede. Hanno centrocampisti di qualità e giocatori molto veloci, ma dipende solo da noi stessi. Se ci crediamo e siamo in giornata, siamo in grado di battere chiunque - ha dichiarato Abraham - Sarà un'emozione tornare in Inghilterra, anche perché potrò dimostrare cosa ho imparato in Italia e credo che verrà a vedermi tutta la mia famiglia". A dare un grande contributo per la sua crescita a Roma è stato José Mourinho e infatti Abraham non può che parlarne bene: "L'ho sempre considerato una figura paterna e secondo lui questo è il posto migliore per me in questo momento. 'Preferisci restare in Inghilterra, dove piove sempre, o venire al sole a Roma?', ha esordito così quando mi ha chiamato la prima volta. Abbiamo riso, ma poi mi ha chiesto che intenzioni avessi seriamente - spiega l'attaccante giallorosso - Lui sa quando ci sono con la testa e quando dormo un po'. Sa guidare davvero la squadra e ispirarla a volere di più. Quando dobbiamo svegliarci, ci pensa lui. Quando giochiamo bene, ci fa i complimenti ma vuole ancora di più".