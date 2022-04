1/14

Leicester e Roma si affrontano alle 21 di giovedì 28 aprile nella semifinale di andata di Conference League, dopo aver superato rispettivamente PSV e Bodo ai quarti. Arbitro dell'incontro lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Match trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, in streaming su NOW e Sky Sport 4K (telecronaca Federico Zancan; commento Luca Marchegiani; a bordocampo i nostri inviati Angelo Mangiante e Paolo Assogna). L'altra semifinale vedrà affrontarsi Feyenoord e Olympique Marsiglia (ore 21 su Sky Sport 255)