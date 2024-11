Il lunch match tra Napoli e Atalanta aprirà la domenica di Serie A. Conte è pronto a confermare in blocco l'11 che ha vinto a San Siro, con Gilmour in mezzo al campo e in avanti il solito tridente Politano-Lukaku-Kvara. Gasperini potrebbe affidarsi a Pasalic sulla trequarti, alle spalle di Retegui e Lookman. Ecco le probabili formazioni

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI