Koopmeiners potrebbe tornare titolare nella Juve contro l'Udinese, così come Yildiz. Motta ha annunciato invece che Nico Gonzalez e Douglas Luiz saranno ancora out. Si va verso il 4231 con Gatti-Kalulu come coppia di centrali. Nell'Udinese cambio obbligato in difesa vista la squalifica di Touré ne possibile rilancio di Thauvin dal primo minuto. Partita live sabato 2 novembre alle 18

