Il fantasista della Roma è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema muscolare al 57' della sfida contro il Leicester. La prima diagnosi circa l'entità dell'infortunio parla di uno stiramento alla coscia destra. Anche Mourinho, a fine gara, si è detto preoccupato: "Se ha dovuto lasciare il campo in una gara così importante non è un buon segno"

Nonostante il buon pareggio rimediato al King Power Stadium contro il Leicester nella semifinale d'andata di Conference League, José Mourinho e la Roma sono in apprensione per le condizioni di Henrikh Mkhitaryan costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 57' a causa di un problema muscolare alla coscia destra. Il giocatore, prima di essere sostituito, ha accennato a voler rientrare sul terreno di gioco ma si è dovuto arrendere al dolore e ha lasciato il campo a Veretout. L'ipotesi più probabile è che possa trattarsi di uno stiramento e in tal caso gli esami strumentali dei prossimi giorni saranno più precisi in merito all'entità del problema. Lo stesso Mourinho, a fine gara, si è detto preoccupato per le condizioni di uno dei giocatori chiave della Roma: "Il fatto che sia stato costretto a uscire in una gara così importante non è un buon segno", ha spiegato l'allenatore portoghese. A questo punto, in attesa di conferme circa la gravità dell'infortunio, Mkhitaryan, con molta probabilità, salterà la prossima sfida di campionato contro il Bologna ed è a fortissimo rischio anche per il ritorno contro il Leicester.