Sergio Oliveira si gioca la Roma contro il Leicester

La valigia di Sergio Oliveira

Il calcio italiano si è accorto di lui in Champions League, era il 9 marzo del 2021: doppietta su calcio piazzato allo Stadium. Sembrava lo spunto ideale per costruire il suo futuro al Porto, lui che c’era arrivato quando aveva appena 10 anni. Ma alla fine non è stato così. Il club non ha mai creduto in lui come leader e neanche come titolare, lo ha sempre girato in prestito (prima al Malines poi al Nantes e infine al Paok). Ultimo giro è toccato alla Roma dove finora ha raccolto 18 presenze, 3 gol e 1 assist con il momento top nel derby di ritorno quando Mourinho lo schierò da titolare; un aumento di densità a centrocampo che sorprese la Lazio