Conference League, il programma delle semifinali

L'unica italiana ancora in corsa in Europa è la Roma di José Mourinho, che nella serata di giovedì 5 maggio si giocherà la possibilità di partecipare alla finale di Conference League, in programma a Tirana il prossimo 25 maggio. I giallorossi, nella semifinale di ritorno, ospiteranno il Leicester allo stadio Olimpico. La gara d'andata, giocata in Inghilterra, si è chiusa sull'1-1, con l'autogol di Mancini che ha pareggiato l'iniziale vantaggio di Lorenzo Pellegrini. L'altra finalista, invece, uscirà dal confronto tra Marsiglia e Feyenoord. La squadra francese proverà la rimonta sul proprio campo, dopo aver perso per 3-2 la gara d'andata giocata in Olanda.