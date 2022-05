21/21 ©Getty

Nel gennaio 2021 arrivarono anche le condanne per i sei tifosi del Feyenoord arrestati. Le pene furono dai 3 anni e 8 mesi a 4 anni di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, mentre per due di loro anche per il reato di lesioni personali. Gli hooligans sono stati condannati a risarcire il Codacons, intervenuto come parte civile nel processo, con 3000 euro di indennizzo, oltre al risarcimento delle spese legali pari a 2400 euro.