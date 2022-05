È arrivato il giorno della finale di Conference League, alle 21 a Tirana si affrontano Roma e Feyenoord. Nella notte ci sono stati scontri tra tifosi e polizia: 60 i fermati, aumenta il bilancio dei feriti. Alle 21 il fischio d'inizio, potrete seguire il match live su Sky Sport Uno, Sky Calcio, Sky Sport 251, TV8 e in streaming su NOW alle 21, disponibile su Sky Go, anche in HD

LE PROBABILI