Serie A, squadre in campo con maglie e nomi diversi per la Festa della Mamma
Iniziativa speciale nel weekend di Serie A per celebrare la 'Festa Internazionale della Mamma'. Alcune squadre indosseranno la maglia con un cognome diverso: ogni giocatore, infatti, presenterà il nome o il cognome della propria madre. Ecco come cambieranno per la prossima partita di campionato
- RADUNOVIC: "MANOJLOVIC"
- DOSSENA: "MORESCHI"
- MANCOSU: "SCINTU"
- NANDEZ: "ACOSTA"
- LAPADULA: "VARGAS"
- VIOLA: "SPOSATO"
- DEIOLA: "FRAU"
- PRATI: "MONTANARI"
- HATZIDIAKOS: "SOODT"
- ARESTI: "PINNA"
- ORISTANIO: "CONTALDI"
- JANKTO: "JANKTOVA"
- SCUFFET: "VISINTINI"
- WIETESKA: "AGATA"
- SULEMANA: "SULEMANA"
- MINA: "GONZALEZ"
- AUGELLO: "ABATI"
- ZAPPA: "GUZZETTI"
- MAKOUMBOU: "OUATINOU"
- PAVOLETTI: "PASQUALINI"
- PETAGNA: "BELLELI"
- OBERT: "OBERTOVA"
- MUTANDWA: "MULENGA"
- AZZI: "DENTELLO "
- SHOMURODOV: "ZULFIZAR"
- GAETANO: "MASCHERI"
- LUVUMBO: "FILOMENA"
- DI PARDO: "MAESTRI"
- MARTINEZ: "DOLORES"
- THORSBY: "PIA"
- MARTIN: "MARY"
- DE WINTER: "TSHIBAMBA"
- BOHINEN: "KRISTIN"
- STROOTMAN: "DIANA"
- VITINHA: "MARIA"
- MESSIAS: "VINDILINA"
- GUDMUNSSON: "KRISTBJORG"
- BANI: "SILVIA"
- VOGLIACCO: "ENZA"
- LEALI: "NERIS"
- MALINOVSKYI: "KATERYNA"
- EKUBAN: "SABINA"
- RETEGUI: "MARIA DE LA PAZ"
- SABELLI: "ANGELA"
- VASQUEZ: "ESMERALDA"
- CITTADINI: "EZIA"
- ANKEYE: "STELLA"
- FRENDRUP: "MARIANNE"
- MATTURRO: "SILVANA"
- SOMMARIVA: "GIORGIA"
- BADELJ: "SLAVICA"
- HAPS: "URMEA"
- SPENCE: "AISHA"
- STOLZ: "RENATE"
- PONGRACIC: "TOLO"
- BASCHIROTTO: "DALBON"
- ALMQVIST: "CAMILLA"
- RAFIA: "MEHDI"
- KRSTOVIC: "AJKOVIC"
- OUDIN: "HERBAY"
- SANSONE: "BECK"
- VENUTI: "ANGELA"
- DORGU: "CLARA NKOLIKA"
- GONZALEZ: "CANELLAS"
- GENDREY: "BUVRY"
- BERISHA: "LOKU"
- RAMADANI: "SELVETE"
- BRANCOLINI: "GRILLENZONI"
- ESPOSITO: "DELIDAKIS"
- GALLO: "DI MICELI"
- BLIN: "RAGOT"
- FALCONE: "AQUILONIA"
- SAMOOJA: "TUOMINEN"
- BURNETE: "ADINA"
- PIEROTTI: "VERONICA"
- DERMAKU: "ISMAILI"
- TOUBA: "BENBELKHEIR"
- PICCOLI: "MANENTI"
- BORBEI: "DANIELA"
- CALABRIA: "RUGGERI"
- BENNACER: "BENSAHNOUN"
- ADLI: "MEZIANI"
- LOFTUS-CHEEK: "CHEEK"
- GIROUD: "VIVIANE"
- LEAO: "CONCEICAO"
- PULISIC: "HARLOW"
- REIJNDERS: "LEKATOMPESSY"
- JOVIC: "JOVIC"
- MAIGNAN: "YOLENE"
- OKAFOR: "NICOLE"
- HERNANDEZ: "LAURENCE"
- KALULU: "WAKAUMBA"
- CHUKWUEZE: "GEORGE"
- TOMORI: "SODIPO"
- KJAER: "NIELSEN"
- THIAW: "PAIVARINTA"
- CALDARA: "RAVANELLI"
- POBEGA: "ZANINI"
- TERRACCIANO: "BRAGA"
- FLORENZI: "SDOGATI"
- GABBIA: "COLOMBO"
- SPORTIELLO: "CAPUANA"
- NAVA: "BROGI"
- JIMENEZ: "SANCHEZ"
- MUSAH: "ABUBAKARI"
- SIMIC: "GAVRILOVIC"
- MIRANTE: "ESPOSITO"
- ZEROLI: "ORONSAYE"
- BARTESAGHI: "POZZI"
- TORRIANI: "POZZOLI"
- GEMELLO: "TERESA"
- BUONGIORNO: "ROBERTA"
- MASINA: "MINA"
- LOVATO: "CINZIA"
- ILIC: "NELA"
- SANABRIA: "SHIRLEY"
- PELLEGRI: "MARZIA"
- RODRIGUEZ: "MARCELA"
- SAZONOV: "NINO"
- KABIC: "IVANA"
- BELLANOVA: "DANIELA"
- LAZARO: "BETTINA"
- OKEREKE: "STELLA"
- DELLAVALLE: "CANTATORE"
- VOJVODA: "NAXHIJE"
- RICCI: "LAURA"
- SILVA: "DINA"
- MILINKOVIC-SAVIC: "MILANA"
- TAMEZE: "MARTHE K"
- POPA: "VIOLETA"
- LINETTY: "ELZBIETA"
- SAVVA: "PAMBINA"
- CIAMMAGLICHELLA: "KATYA"
- ZAPATA: “ELFA SELIS”
- SILVESTRI: "FABRIZIA"
- EBOSELE: "LYDIA"
- LOVRIC: "VINKA"
- ZARRAGA: "EGANA"
- SUCCESS: "OSARUGUE"
- DAVIS: "JENNIFER"
- DEULOFEU: "MARIA"
- WALACE: "ALINE"
- KAMARA: "KARIDJA D."
- JOAO FERREIRA: "LUCIA"
- ABANKWAH: "COMFORT"
- TIKVIC: "TOMKA"
- LUCCA: "CONCETTA"
- PEREZ: "CLAUDIA"
- EHIZIBUE: "BLESSING"
- BRENNER: "CRISTIANE"
- EBOSSE: "CATHY"
- SAMARDZIC: "LJILJANA"
- THAUVIN: "MARIANO"
- KABASELE: "MBOKANGA"
- BIJOL: "IRENA"
- GIANNETTI: "SANDRA"
- KRISTENSEN: "JANE"
- PAYERO: "ALEJANDRA"
- ZEMURA: "MAZENGE"
- PEREYRA: "ROSA"
- OKOYE: "BETTINA"
- MOSCA: "MARA"
- PEJICIC: "JASNA"
- PADELLI: "RENZA"
- MONTIPÒ: "SAVOLDI"
- BELAHYANE: "BELAHYANI"
- TAVSAN: "TAVSAN"
- LAZOVIC: "JOKSIMOVIC"
- HENRY: "COSTANCIEL"
- MITROVIC: "SAVIC"
- SWIDERSKI: "SWIDERSKA"
- CRUZ: "MARTINEZ"
- JOSELITO: "M. GONZALEZ"
- CHIESA: "FOGOLARI"
- NOSLIN: "NOSLIN"
- CENTONZE: "MAFRAY"
- VINAGRE: "O. VINAGRE"
- DANI SILVA: "BANDEIRA"
- BERARDI: "COSTI"
- MAGNANI: "FORGHIERI"
- SERDAR: "NURDAN"
- DAWIDOWICZ: "MAMADORA"
- PATANÈ: "GASPARI"
- SUSLOV: "SUSLOV"
- CABAL: "A. MURILLO"
- DUDA: "BIBIANA"
- PERILLI: "IZZO"
- CHARLYS: "G. SILVA"
- TCHATCHOUA: "BISSO"
- COPPOLA: "LAAN"
- CALABRESE: "PICCAGLI"
- CISSE: "DIABY"
- CORRADI: "GASPARATO"
- FOLORUNSHO: "DI BARI"
- BONAZZOLI: "BARBIERI"