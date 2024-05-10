Esplora Sky Tg24, Sky Sport, Sky Video
News:
Sport:
Video:
Format:
calcio
Formula 1
Motogp
NBA
Tutte le sezioni
Altro
Seguici:
serie_a_festa_mamma

Serie A, squadre in campo con maglie e nomi diversi per la Festa della Mamma

SERIE A fotogallery
9 foto
Foto sito Cagliari Calcio

Iniziativa speciale nel weekend di Serie A per celebrare la 'Festa Internazionale della Mamma'. Alcune squadre indosseranno la maglia con un cognome diverso: ogni giocatore, infatti, presenterà il nome o il cognome della propria madre. Ecco come cambieranno per la prossima partita di campionato

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DI A

ALTRE FOTOGALLERY

Inter-Lazio domenica alle 18: gli orari della 37^

Serie A

La Lega Serie A ha deciso date e orari della 37^ giornata che si giocherà fra venerdì 17 maggio e...

22 foto
Inter-Lazio domenica alle 18: gli orari della 37^

'Festa della Mamma': cambiano i nomi sulle maglie

SERIE A

Iniziativa speciale nel weekend di Serie A per celebrare la 'Festa Internazionale della Mamma'....

9 foto
'Festa della Mamma': cambiano i nomi sulle maglie

Thuram e Arnautovic titolari: così Frosinone-Inter

Serie A

Inzaghi cambia l'attacco rispetto alla partita contro il Sassuolo, rilanciando dal primo minuto...

24 foto
Thuram e Arnautovic titolari: così Frosinone-Inter

Rivoluzione Milan, fuori 4 big per scelta tecnica

serie a

Clamorose le scelte di Pioli: in panchina Leao, Theo, Tomori e Calabria. Nemmeno convocato...

24 foto
Rivoluzione Milan, fuori 4 big per scelta tecnica

Fantacalcio, i "campo o panca" della 36^ giornata

Fantacalcio

Tante gare delicate in questo turno di campionato. Partite che possono essere decise da un...

10 foto
Fantacalcio, i "campo o panca" della 36^ giornata

Video in evidenza

Serie A: Ultime Notizie

Atalanta-Fiorentina, recupero il 2 giugno alle 18

29^ giornata

La Lega Serie A ha comunicato che la gara Atalanta-Fiorentina, valevole per la 29^ giornata del...

Atalanta-Fiorentina, recupero il 2 giugno alle 18

Dove vedere Frosinone-Inter

GUIDA TV

La partita tra Frosinone e Inter si gioca venerdì 10 maggio alle 20.45 e sarà in diretta sulla...

Dove vedere Frosinone-Inter

Tudor: "Lazio prima da quando ci sono io"

lazio

L'allenatore biancoceleste a due giorni dalla sfida contro l'Empoli: "Vogliamo continuare questo...

Tudor: "Lazio prima da quando ci sono io"