Clamorose le scelte di Pioli: in panchina Leao, Theo, Tomori e Calabria. Nemmeno convocato Maignan. In difesa Kalulu a destra e Florenzi a sinistra, Thiaw al centro con Gabbia. Ranieri senza gli squalificati Gaetano e Augello: dentro Obert e Sulemana. Davanti Shomurodov. Le probabili di Milan-Cagliari di domani alle 20.45: match in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW



