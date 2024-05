Il successo in semifinale contro il Marsiglia vale la prima storica qualificazione ad una finale Europea per l’Atalanta ma non solo: il club bergamasco, secondo quanto calcolato da Calcio e Finanza, ha già incassato oltre 27 milioni di euro dal percorso in questa competizione e in caso di vittoria contro il Bayer Leverkusen…

