La festa della Roma: "Ce ne andiamo in finale"

" Ce ne andiamo in finale ". Cinque parole, urlate a squarciagola, per riassumere l'incontenibile entusiasmo nello spogliatoio della Roma dopo l'1-0 sul Leicester, risultato che ha garantito alla squadra allenata da José Mourinho il pass per la finale di Conference League contro il Feyenoord. La festa di fine partita è stata postata sui canali social del club giallorosso: tra i più scatenati ci sono Mancini (che urla "andiamo a Tirana", sede della finale), Smalling e Zaniolo . E non mancano il consueto gavettone a base di spumante e gli abbracci di un gruppo unito, che ha celebrato il ritorno della Roma in una finale di una competizione europea a 31 anni dall'ultima volta .

La festa della città

Nella notte dell’Olimpico, con oltre 65 mila tifosi sugli spalti, alla Roma è bastato il gol di Tammy Abraham (25esimo in stagione) per superare per 1-0 il Leicester, dopo l’1-1 dell’andata, e conquistare il biglietto per Tirana, dove il 25 maggio sarà sfida al Feyenoord. Nell’altra semifinale di ritorno gli olandesi hanno pareggiato per 0-0 al Velodrome di Marsiglia dopo il 3-2 del’andata. La gioia di Pellegrini e compagni negli spogliatoi è stata la stessa dei tifosi giallorossi: in città si sono rivisti i caroselli di auto in festa, con bandiere giallorosse e tanto entusiasmo. Come non accadeva da aprile del 2018, quando la Roma di Eusebio Di Francesco aveva eliminato il Barcellona di Messi vincendo per 3-0 all'Olimpico con i gol di Dzeko, De Rossi e Manolas, staccando il biglietto per la semifinale di Champions League.