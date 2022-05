L'allenatore della squadra olandese, avversaria della Roma nella finale di Conference League a Tirana, ha parlato in conferenza stampa: "Dovremo essere noi stessi e non fare errori. Dovremo dare il massimo, perché c'è solo un'occasione". Poi ha aggiunto: "Abbiamo preparato bene questa partita, conosciamo la forza della Roma e sappiamo cosa dovremo fare in campo, almeno lo spero"

Alla vigilia della finale di Confernece League contro la Roma (in programma mercoledì sera alle 21, match in diretta su Sky), l'allenatore del Feyenoord, Arne Slot, ha parlato in conferenza stampa, spiegando quali, secondo lui, potranno essere i segreti e le chiavi per alzare la coppa: "Dovremo restare noi stessi. In una finale è importante non fare errori. Bisogna dare il massimo, anche perché c'è solo un'occasione, una sola partita. Abbiamo preparato molto bene questa gara, conosciamo la forza della Roma. Sappiamo cosa dobbiamo fare in campo, almeno lo spero. E se non diamo il massimo, potrebbe non bastarci", queste le sue parole.