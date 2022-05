Grandissimo entusiasmo nella capitale dove la squadra giallorossa è atterrata da diverse ore dopo la conquista della Conference League a Tirana contro il Feyenoord. Già in aeroporto migliaia di tifosi ad attendere Mourinho e i suoi ma nel pomeriggio è prevista la parata che si concluderà al Circo Massimo

Entusiasmo incontenibile a Roma dove la squadra giallorossa è rientrata dopo aver vinto la finale di Conference League a Tirana contro il Feyenoord. La rete di Zaniolo ha riportato in Italia un trofeo internazionale che mancava dal 2010, quando (sempre con Mourinho in panchina) era stata l’Inter a vincere a Madrid la Champions League. Questa volta però la festa è tutta giallorossa ed è stata la stessa società a comunicare le modalità e il percorso della classica parata con il pullman scoperto: “Siamo tornati a Roma! E vogliamo festeggiare nella nostra città con tutti voi. Partiremo alle 16:30 con il pullman da via Terme di Caracalla e andremo insieme verso il Circo Massimo”, fa sapere il club