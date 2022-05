AAA ritrovata maglia della Roma con autografo di Mourinho. Il distratto proprietario è pregato di farsi vivo per recuperarla… direttamente dalle mani dello Special One. Potrebbe sembrare uno scherzo, ma a lanciare l’appello è stato proprio il club giallorosso che attraverso i suoi canali social ha dato il via alla caccia al tifoso capace, durante i festeggiamenti per la vittoria della Conference League, di perdere il prezioso cimelio. Ritrovato, altro particolare dell’incredibile storia, sul pullman dello staff che ha sfilato per le vie di Roma. Come ci sia finita è la curiosità che speriamo di soddisfare non appena il legittimo proprietario si farà avanti…