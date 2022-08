Si è giocata la prima tranche delle gare d'andata del terzo turno preliminare di Conference League. L'unica squadra ad aver quasi ipotecato il passaggio del turno è il Viborg che ha battuto 3-0 il Torshavn. Pari in Lettonia tra Riga e Gil Vicente (1-1), il Wolfsberger impatta 0-0 in casa contro lo Gzira United, Steaua vittoriosa in trasferta 1-0 contro il DAC 1904

CONFERENCE LEAGUE, IL SORTEGGIO DEGLI SPAREGGI