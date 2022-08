Fiorentina-Twente, le probabili formazioni

C'è posto solo per una: Fiorentina e Twente si giocano l'accesso ai gironi di Conference League. Stasera allo stadio Artemio Franchi di Firenze l'andata della sfida, che si replica in Olanda, a Enschede, giovedì 25 agosto. Partita in diretta alle ore 21 su Sky Sport con telecronaca di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti., Vanessa Leonardi a bordocampo.

La probabile formazione della Fiorentina

Fuori da tempo Castrovilli, contro gli olandesi sarà out anche Igor, in dubbio per un problema alla caviglia il polacco Zurkowski. Rispetto alla prima di campionato con la Cremonese, in porta torna Terracciano al posto di Gollini, Dodo terzino e non Benassi. Mandragora, autore del gol vittoria al 95esimo, partirà titolare. Davanti l'allenatore viola si affida a Nico Gonzales, Jovic e Sottil.

FIORENTINA (4-3-3): la probabile formazione: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Nico Gonzales, Jovic, Sottil. All. Italiano