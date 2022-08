Conference League, Scamacca-gol West Ham ai gironi

Definito il quadro delle qualificate alla fase a gironi della Conference League. Non ci sono grandi sorprese se si eccettua l'esclusione del Rapid Vienna per mano del Vaduz che sarà la prima squadra del Liechtestein a partecipare a una fase a gironi. Prima volta anche per i kossovari del Ballkani. Oltre alla Fiorentina passano il turno anche West Ham, ancora a segno Scamacca, il Villarreal e il Nizza. Ecco tutti i risultati, in neretto le qualificate:

AIK- Slovacko 0-1 (and. 0-3)

0-1 (and. 0-3) Basilea -Cska Sofia 2-0 (and. 0-1)

-Cska Sofia 2-0 (and. 0-1) Cluj -Maribor 1-0 (and. 0-0)

-Maribor 1-0 (and. 0-0) Twente- Fiorentina 0-0 (and. 1-2)

0-0 (and. 1-2) Fehervar- Colonia 0-3 (and. 2-1)

0-3 (and. 2-1) Hapoel Beer Sheva -Universitatea Craiova 5-4 ai rigori (and. 0-0)

-Universitatea Craiova 5-4 ai rigori (and. 0-0) Slavia Praga -Rakow 2-0 d.t.s. (and. 1-2)

-Rakow 2-0 d.t.s. (and. 1-2) Viborg- West Ham 0-3 (and. 1-3)

0-3 (and. 1-3) Viking- FCSB 1-3 (and. 2-1)

1-3 (and. 2-1) Wolfsberger- Molde 0-4 (and. 1-0)

0-4 (and. 1-0) Anderlecht -Young Boys 3-2 ai calci di rigore (and. 1-0)

-Young Boys 3-2 ai calci di rigore (and. 1-0) Ballkani -Shkupi 1-0 (and. 2-1)

-Shkupi 1-0 (and. 2-1) Hamrun- Partizan Belgrado 3-3 (and. 1-4)

3-3 (and. 1-4) Nizza -Maccabi Tel Aviv 2-0 (and. 0-1)

-Maccabi Tel Aviv 2-0 (and. 0-1) Dudelange- Lech Poznan 1-1 (and. 0-2)

1-1 (and. 0-2) Slovan Bratislava -Mostar 6-5 ai calci di rigore (and. 0-1)

-Mostar 6-5 ai calci di rigore (and. 0-1) Linfield- RFS 3-5 ai calci di rigore (and. 0-0)

3-5 ai calci di rigore (and. 0-0) Anversa- Istanbul Basaksheir 1-3 (and. 1-1)

1-3 (and. 1-1) Gil Vicente- AZ Alkmaar 1-2 (and. 0-4)

1-2 (and. 0-4) Hajduk Spalato- Villarreal 0-2 (and. 2-4)

0-2 (and. 2-4) Rapid Vienna-Vaduz 0-1 (and. 1-1)