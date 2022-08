Dopo la bella prestazione del Franchi con il successo per 2-1 sul Twente, la Fiorentina cerca in Olanda la qualificazione alla fase a gironi della Conference League. Italiano sceglie nel tridente Ikonè e Cabral preferendoli a Gonzalez e Jovic. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, in streaming su NOW e su Sky Go alle 19