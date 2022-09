Serie A

Problema muscolare per Calhanoglu, che in allenamento ha riportato una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra: tempi di recupero stimabili in 2/3 settimane, a rischio per la gara con la Roma. La Fiorentina perde Dodò almeno per due settimane: lesione di grado moderato del gemello mediale della gamba destra. Ecco tutti gli infortunati squadra per squadra (in ordine alfabetico)