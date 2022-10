Calendario 3° turno Conference League

Conference League

Così come per Champions ed Europa League, la Uefa ha reso note le date per la prossima edizione della Conference League. Dopi i turni preliminari che avranno inizio addirittura a luglio, da metà settembre via alla fase a gironi. A febbraio i playoff tra le seconde classificate di ogni girone e le otto 'retrocesse' dall'Europa League, poi tutte le fasi a eliminazione diretta fino alla finale in programma alla fine di maggio. LE DATE DELLA CHAMPIONS 2023/24 - LE DATE DELL'EUROPA LEAGUE 2023/24