Italiano: "Vittoria cercata che ci farà bene"

L'allenatore della Fiorentina commenta il primo successo stagionale in trasferta arrivato contro gli hearts a Tynecastle: "Volevamo questa vittoria, ci farà bene per il futuro anche se non abbiamo fatto ancora nulla. Ora speriamo di aver intrapreso una strada che ci porti lontano"

La Fiorentina trova la prima vittoria in trasferta della stagione ma ritrova anche il gol di Jovic che in Europa mancava addirittura dal 2019. Vincenzo Italiano è soddisfatto per questo successo, molto importante per il presente ma anche pe ril futuro: "Volevamo questa vittoria, avevamo bisogno di una serata come questa , volevamo approcciarla in maniera feroce, abbiamo fatto un grande primo tempo, abbiamo segnato due gol e poi l'abbiamo chiusa - dice a fine partita - Questa vittoria ci farà sicuramente bene anche per il futuro".

"Speriamo di aver intrapreso la strada giusta"

Tuttavia, Italiano non vuole facili entusiasmi: "Non ancora abbiamo fatto niente perché con tutte queste partite ravvicinate non è semplice, ci serviva questa vittoria e siamo stati bravi a interpretare la gara, non avessimo vinto si sarebbe complicato tutto". Una Fiorentina che sembra essersi sbloccata: "Purtroppo per incapacità nostra questa vittoria non è arrivata prima ma c'erano segnali già a Bergamo speriamo di aver intrapreso una strada che ci porti lontano, sono felice per il gol di Jovic, per Mandragora e per Kouamé".