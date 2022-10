Dove vedere Fiorentina-Hearts

Le due squadre scendono in campo questa sera giovedì 13 ottobre alle 18.45. La partita sarà in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 253, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

I numeri di Fiorentina e Hearts

La Fiorentina torna in campo contro gli Hearts dopo averli battuti nel terzo turno in trasferta, a Tynecastle per 3-0, ottenendo così la prima vittoria stagionale fuori casa. E' stata per i viola anche la vittoria con il maggior margine di reti contro una formazione scozzese in Europa. Grazie al successo nell’ultima giornata di Conference League contro l’Heart of Midlothian, la Fiorentina adesso può vincere due partite di fila in una fase a gironi in competizioni europee per la prima volta dal novembre 2016, quando ha superato due volte lo Slovan Liberec in Europa League. Gli Hearts hanno subito almeno tre reti in entrambe le trasferte contro squadre italiane in competizioni europee: 4-0 contro l’Inter in Coppa delle Fiere il 22 novembre 1961 e 3-0 contro il Bologna in Coppa Uefa il 7 novembre 1990.