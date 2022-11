Sono stati sorteggiati a Nyon i playoff di Conference League. Due le italiane che saranno protagoniste: Lazio e Fiorentina . I biancocelesti, arrivati nella competizione dopo il terzo posto nel girone di Europa League, se la vedranno con il Cluj . La squadra viola, invece, ha raggiunto i playoff dopo il 2° posto nel gruppo di Conference alle spalle del Basaksehir: sfiderà il Braga . Ecco le date dei loro impegni e come andranno a "incastrarsi" con il calendario di Serie A.

I biancocelesti giocheranno l'andata dei playoff all'Olimpico, volando sul campo del Cluj una settimana dopo. Prima dell'andata ci sarà la sfida interna di campionato contro l'Atalanta, dopo il ritorno la squadra di Sarri affronterà la Samp (sempre in casa). Tra le due sfide di Conference League ci sarà la trasferta all'Arechi, contro la Salernitana.

Il calendario della Fiorentina

approfondimento

Fiorentina, tutto sul Braga

I viola disputeranno l'andata dei playoff in trasferta, ospitando poi il Braga al Franchi sette giorni dopo. Prima di volare in Portogallo i ragazzi di Italiano avranno il big match sul campo della Juve, tra le due sfide di Conference League se la vedranno con l'Empoli in casa, la giornata successiva saranno di scena a Verona.

Le date del playoff di Europa League

andata: Braga-Fiorentina, ore 18.45, 16 febbraio 2023

ritorno: Fiorentina-Braga, ore 21.00, 23 febbraio 2023



Il calendario completo