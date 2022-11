Ci saranno Lazio e Fiorentina nell’urna di Nyon che a partire dalle 14 svelerà gli accoppiamenti dei playoff di Conference League. La cerimonia di Nyon è in diretta su Sky Sport 24 e streaming su NOW e skysport.it

Lazio e Fiorentina conosceranno oggi i rispettivi avversari dei playoff in Conference League. La cerimonia sarà in diretta in diretta su Sky Sport 24 e streaming su NOW e skysport.it a partire dalle 14. Biancocelesti che arrivano a questo sorteggio dopo aver concluso in terza posizione il proprio girone di Europa League alle spalle di Feyenoord e Midtjylland, la Fiorentina da seconda classificata nel girone di Conference alle spalle del Basaksehir.

Il regolamento dei playoff

Gli spareggi prevedono incontri di andata e ritorno tra le terze dei gironi di Europa League e le seconde dei gironi di Conference League (con le prime direttamente agli ottavi). Le squadre retrocesse dall’Europa League non saranno teste di serie e dunque giocheranno il ritorno in casa. Neppure in Conference vale la regola del gol in trasferta e non sono possibili incroci tra squadre dello stesso Paese: non sarà possibile dunque uno spareggio tra Lazio e Fiorentina. Nel turno successivo, le squadre che passeranno i playoff verranno sorteggiate contro le prime classificate dei gironi di Conference.