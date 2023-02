Il centrocampista serbo è ancora alle prese con il virus intestinale che l'ha messo ko a Salerno. Mercoledì la decisione, ma si va verso il forfait. In Romania non ci saranno anche Pedro, Romagnoli e Radu

Dopo la panchina contro la Salernitana, Sergej Milinkovic Savic rischia il forfait anche per il ritorno degli spareggi di Conference League contro il Cluj. Il centrocampista serbo della Lazio è ancora alle prese con il virus intestinale che lo aveva messo ko a Salerno. La decisione definitiva verrà presa mercoledì mattina, quando lo staff tecnico deciderà se portarlo o meno in Romania. Titolare nel match d'andata all'Olimpico, Milinkovic Savic aveva segnato due gol in stagione in Europa League, contro il Midtjylland.