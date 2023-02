Italiano: "Gran reazione, qualificazione meritata"

La soddisfazione dell'allenatore viola dopo la vittoria in rimonta sul Braga e la qualificazione agli ottavi di Conference League: "Loro con due tiri erano andati avanti di due gol e questo ci insegna che non ci sono mai qualificazioni ottenute a priori. Bravi a reagire, il passaggio del turno è meritato per quello che abbiamo dimostrato. L'aria europea fa bene ai nostri attaccanti. Il gol non convalidato? Non capisco come sia stato possibile"

Qualche brivido iniziale, con il doppio svantaggio vantaggio e qualche pericolo di troppo, ma poi una grandissima reazione e il risultato ribaltato: dopo il 4-0 dell'andata in Portogallo, la Fiorentina batte il Braga anche al ritorno dei playoff e conquista con merito la qualificazione agli ottavi di finale di Conference League . Soddisfazione per Vincenzo Italiano , che ha commentato così a Sky Sport il 3-2 dei suoi: "Ogni partita inizia con una storia - ha detto l'allenatore viola - e la storia ci stava dicendo che loro con due tiri sono andati avanti di due gol . Siamo stati bravi a fare immediatamente il 2-1 e poi a rimontare, ma questo ci insegna che non c'è mai nulla di scontato e che non si deve considerare mai una partita già vinta. Sono stati bravi i ragazzi a reagire ".

"Non capisco come il gol non sia stato convalidato"

Italiano ha poi commentato l'episodio del gol di Cabral non convalidato sull'1-2 dall'arbitro dopo l'intervento del Var nonostante la Goal Line Technology avesse stabilito che il pallone era entrato: "Sul gol non ho capito cosa è successo, non si riesce a capire come non sia stato convalidato. Cabral aveva fatto un gran movimento, è stato bravo anche Terzic che è entrato benissimo". Per il brasiliano è il gol numero 5: "L’aria dell'Europa fa bene soprattutto ai nostri attaccanti - ha proseguito l'allenatore -, che trovano la concretezza che in campionato ci manca. La qualificazione è meritata per quello che abbiamo fatto oggi e per quello che abbiamo dimostrato all'andata" Infine un pensiero su Saponara, ancora una volta decisivo: "Prima che con i piedi, Riccardo gioca con la testa. È intelligente e oggi l’ho schierato principalmente per questo motivo. Da quando ci siamo incontrati credo che si sia ritrovato, sta diventando anche un uomo squadra, parla con i più giovani e ora sono contento anche per lui perché sta iniziando a fare gol: se comincia a segnare può darci una grossa mano".