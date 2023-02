Saranno 16 squadre coinvolte nel sorteggio per gli ottavi di Conference League: le otto vincitrici dei gruppi nella prima fase, inserite in prima fascia in quanto teste di serie, e le otto vincitrici dei playoff. Appuntamento è questo venerdì 24 febbraio alle 13 da Nyon: diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW. Il sorteggio sarà visibile live anche sulla pagina YouTube di Sky Sport