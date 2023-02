3/8 ©IPA/Fotogramma

COSÌ IN CAMPIONATO Dopo il quinto posto nella scorsa Eredivisie con 61 punti, in questo campionato l’AZ Alkmaar è attualmente terzo in classifica con 44 punti dopo 22 partite giocate. Davanti a loro soltanto Feyenoord a 49 e l’Ajax a quota 46. Per l’AZ 47 reti fatte e 27 quelle subite che la rendono la settima difesa della Eredivisie.