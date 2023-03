Dove vedere Lazio-Az Alkmaar

I numeri di Lazio-AZ Alkmaar

Lazio e AZ Alkmaar non si sono mai affrontate in precedenza nelle competizioni europee. L’AZ Alkmaar ha già incrociato squadre italiane (Inter, Udinese e Napoli) in competizioni europee raccogliendo tre vittorie, un pareggio e due sconfitte in sei confronti. L’ultimo incrocio tra l’AZ e una squadra italiana in competizioni europee è avvenuto nella fase a gironi della UEFA Europa League 2020/21 (una vittoria esterna per 1-0 e un pareggio casalingo per 1-1 contro il Napoli). La Lazio è imbattuta nelle ultime tre partite (1 vittoria, 2 pareggi) a eliminazione diretta in Europa, nonostante abbia perso ciascuna delle precedenti sei di questo tipo; per i biancocelesti questo sarà il primo confronto a eliminazione diretta contro un avversario olandese. L’AZ Alkmaar non ha mai vinto nelle ultime nove gare europee a eliminazione diretta (3 pareggi, 6 sconfitte), esclusi preliminari: si tratta della serie più lunga nella storia del club. Inoltre, l’AZ è stata eliminata in ciascuna delle ultime quattro sfide a eliminazione diretta in Europa, l’ultima vittoria degli olandesi risale al 2014 contro L’Anzhi Makhachkala negli ottavi di finale di Europa League. La curiosità: Felipe Anderson ha già fornito tre assist nelle otto gare giocate in questa stagione nelle competizioni europee: primato tra i biancocelesti (compreso il passaggio vincente per Ciro Immobile nell’andata dei playoff di questa Conference League): con un assist, il brasiliano stabilirebbe il suo record di passaggi vincenti in una singola stagione in Europa (tre anche nel 2017/18).