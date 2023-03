I biancocelesti oggi affrontano l'AZ: è una giornata insolita per una gara di Conference League, in programma il martedì e non il giovedì a causa della "sovrapposizione" con la gara di Europa League della Roma all'Olimpico

E' una giornata importante per la Lazio di Maurizio Sarri che, dopo aver battuto il Napoli in campionato, torna oggi in campo contro l'Az Alkmaar. Straordinariamente di martedì, una giornata insolita per le gare di Conference League. Il motivo? Si tratta di un problema di "sovrapposizione" di impegni dopo che Roma e Lazio hanno superato il turno nei rispettivi playoff di Europa League e Conference League. Sia i giallorossi che i biancocelesti, in base al regolamento dei due tornei, dovranno giocare in casa le rispettive gare di andata. Entrambe all'Olimpico e quindi teoricamente entrambe di giovedì. Impossibile. Per questo, la Lazio è stata costretta ad anticipare la sua gara ad oggi.