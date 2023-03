L'allenatore ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta interna contro l'Az in Conference League: "Partiti bene, poi abbiamo iniziato a giocare troppo nella nostra area e corso rischi esagerati. Se giochiamo in Olanda come i primi 20-25 minuti possiamo recuperare". E sull'assenza di un vice-Immobile ha aggiunto: "Se non è uno di valore è inutile"

La nota di avvertimento c'era stata nelle parole della vigilia: il rischio di sentirsi appagati dopo la vittoria contro il Napoli. Maurizio Sarri ha avuto ragione, perché in Conference la prestazione non è stata all'altezza e la Lazio è uscita battuta dalla sfida d'andata degli ottavi contro l'Az Alkmaar: ko per 2-1 in rimonta e ora missione complicata in Olanda. L'allenatore ha parlato dopo il match ai microfoni di Sky Sport: "Ci abbiamo messo del nostro sicuramente perché abbiamo fatto la prima parte di partita bene e poi abbiamo cambiato atteggiamento - ha spiegato -. Abbiamo smesso di palleggiare nella metà campo avversaria e abbiamo preteso di farlo dentro la nostra area, rischiando qualcosa di troppo. Abbiamo permesso agli avversari di fare la cosa in cui sono più bravi, vale a dire venire a giocare a ridosso dell'area di rigore avversaria e hanno giocatori pericolosi in questo contesto. Invece di continuare sulla falsariga della prima parte in cui si riusciva a tenerli lontani dalla nostra porta e sembrava si potesse portare a casa tranquillamente. Forse lo abbiamo pensato troppo. A volte siamo usciti bene e siamo tornati sul portiere, poi facendolo con continuità è chiaro che rischi qualcosa. Noi abbiamo esagerato per concetto, perché a volte avevamo superato due avversari e siamo tornati sul portiere. Così, specie su questo terreno, il rischio è troppo elevato".

"Se giochiamo come i primi 20-25 minuti possiamo recuperare"

La sensazione è che sia mancata ancora la giusta alternativa a Immobile, assente per infortunio: "Come tutti gli allenatori, se fosse per me ne avrei 50 di giocatori - ha aggiunto Sarri -. Non ci sono state le condizioni per comprare un vice, abbiamo cercato di tirare su delle alternative con un ragazzo giovane e con Felipe. Chiaro che per avere un giocatore che possa giocare al posto di Immobile deve essere un giocatore di grande valore, se no è inutile". Sulle possibilità di rimonta in Conference ha concluso: "Bisogna avere la forza di avere 90 minuti come abbiamo fatto i primi 20-25 oggi, così possiamo recuperare".