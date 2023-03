Vincenzo Italiano si gode la vittoria della sua Fiorentina nell'andata degli ottavi di finale di Conference: "In Europa non è mai semplice, ci teniamo stretto questo vantaggio". Il tecnico viola è rammaricato per le tante occasioni sbagliate: "Siamo stati superficiali nel primo tempo", e per l'ammonizione di Biraghi: "Non voleva perdere tempo, ora perderà il ritorno. Sono arrabbiato" FIORENTINA-SIVASSPOR 1-0: GOL E HIGHLIGHTS Condividi

La sua Fiorentina avrebbe potuto segnare di più e portare a casa una vittoria più netta, ma Vincenzo Italiano è soddisfatto della prestazione e del vantaggio in vista del ritorno in Turchia tra una settimana: "Potevamo segnare subito nel primo tempo, loro si sono chiusi bene ma noi abbiamo avuto poca concretezza, ci sono state situazioni nitide. Ci prendiamo però il vantaggio e andiamo in Turchia consapevoli che sarà difficile e che sotto-porta dovremo essere più precisi. All'inizio siamo stati superficiali nella conclusione, molto bene poi i ragazzi entrati dalla panchina. In Europa non è facile vincere, sarà il minimo questo 1-0 ma è un buon punto di partenza".

"Arrabbiato per l'ammonizione di Biraghi" Un rammarico in vista del ritorno è l'ammonizione nel finale di Cristiano Biraghi. Diffidato, sarà costretto a saltare la gara in Turchia. Un'assenza acuita dalla contemporanea indisponibilità del suo sostituto Terzic."Non ho capito perché Biraghi sia stato ammonito, non ce l'avremo al ritorno e la cosa mi fa arrabbiare. Non voleva perdere tempo perché avevamo bisogno di altri gol", spiega Italiano. "Loro in casa hanno qualità da mostrare, hanno vinto il loro girone, dal punto di vista dell'attenzione abbiamo fatto bene. Peccato non aver ottenuto un risultato più largo, ci sarà da battagliare".

Castrovilli: "Provo spesso lo scorpione in allenamento" Una delle tante occasioni create dalla Fiorentina nel primo tempo è stata la traversa colpita da Gaetano Castrovilli, un colpo di tacco al volo che ha ricordato specialisti dello scorpione come Ibrahimovic e Giroud. Ai microfoni di Sky ha raccontato come il tentativo non sia stato casuale: "In allenamento provo spesso lo scorpione per scherzo, peccato che non sia andato dentro". Tornato titolare, si è mostrato soddisfatto per la sua condizione: "Fisicamente sto bene, peccato non aver segnato più gol ma ora dobbiamo pensare prima alla Cremonese e poi alla gara di ritorno".