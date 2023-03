Orban fa 3 gol in 4': è il più veloce in Europa

Non solo il passaggio del turno ma anche un record tutto da invidiare. Il Gent sorride nella serata di Conference grazie al secondo successo in due gare sul Basaksehir che qualifica i belgi ai quarti di finale ma sorride soprattutto Gift Orban che realizza la tripletta più veloce della storia delle coppe europee, segnando tre gol in quattro minuti (31', 32' e 34') battendo il precedente primato di Salah che, invece, aveva impiegato sei minuti a realizzare una tripletta europea