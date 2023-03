Il calendario degli ottavi di Conference League

Tra oggi mercoledì 15, e giovedì 16 marzo 2023, le gare di ritorno degli ottavi di finale. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea. Due squadre italiane in campo giovedì, con la Fiorentina ospite dei turchi del Sivasspor, andata 1-0 per i viola, e con la Lazio in Olanda, in casa dell’AZ Alkmaar, andata 2-1 per gli olandesi. In diretta anche su Sky Sport 4K. Studi pre e post partita condotti da Leo Di Bello, con Alessandro Del Piero