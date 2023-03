Dove vedere Sivasspor-Fiorentina in tv

La Fiorentina gioca il ritorno degli ottavi di conference League fuori casa, in Turchia, oggi giovedì 16 marzo alle 18.45 e la partita sarà in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 254 e NOW

I numeri di Sivasspor e Fiorentina

Sarà soltanto il secondo confronto le due squadre. La Fiorentina vinto la gara d’andata per 1-0, la scorsa settimana. Il Sivasspor ha vinto l’ultima gara casalinga in Europa, 3-0 contro il CFR Cluj, ma non ha mai ottenuto due successi consecutivi in casa nelle competizioni europee. La Fiorentina ha vinto le ultime sette partite in Conference League.