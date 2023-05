Deluso ma non rassegnato l’allenatore viola al termine della semifinale d’andata in Conference League persa per 1-2 contro il Basilea al Franchi: "Mi fa arrabbiare questa sconfitta, hanno vinto il primo tempo ma abbiamo le qualità per andare in finale". Cabral: "Avrei preferito non segnare ma vincere"

" Mi fa arrabbiare questa sconfitta , andare lì e scardinare questo blocco basso come quello di stasera non sarà semplice perché loro difenderanno questo vantaggio". Queste le prime parole di V incenzo Italiano al termine della semifinale d’andata di Conference League vinta per 1-2 dal Basilea al Franchi , con una rete al 92’ che ha ribaltato il vantaggio iniziale di Cabral. " Potevamo arrivarci con un altro risultato, ma andremo là per cercare di ribaltare tutto . Ne abbiamo la possibilità anche se loro sono un’ottima squadra. Secondo me abbiamo fatto una buonissima gara, loro non mollano mai, ma lo sapevamo: hanno vinto il primo tempo ma cercheremo di ribaltare tutto".

Italiano: "In Europa non bisogna mai mollare"

Su cosa si aspetta dal ritorno: "Serve una fiorentina che andrà lì per trovare qualche guizzo in più rispetto a stasera. Anche oggi abbiamo avuto tante situazioni e palle inattive ma in Europa non bisogna mai mollare, penso però che abbiamo tutte le possibilità per fare bene a Basilea. Sono stati bravi a sfruttare queste nostre mancanze, ma possiamo andare lì e metterli in difficoltà". Poi sulla serata del Franchi: "Oggi abbiamo fatto noi la partita e concesso pochissimo al nostro avversario, stavamo gestendo la partita ma bravi loro a non mollare".