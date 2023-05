I due giocatori hanno condiviso sui loro social una pagina che criticava le scelte dell'allenatore della Fiorentina. Qualche ora dopo, sempre via social, sono arrivate le loro scuse. La società non commenta, ma non sono esclusi provvedimenti

C'è delusione nel clan viola per la sconfitta subita con il Basilea al 92', un ko che complica il sogno di raggiungere la finale di Conference League il prossimo 7 giugno a Praga. Ma ad alimentare la tensione all'interno della Fiorentina c'è anche l'episodio che chiama in causa Luka Jovic e Aleksa Terzic.

Cosa è successo

I due giocatori serbi (il primo entrato al 35' del secondo tempo al posto di Cabral, il secondo rimasto in panchina tutta la gara) hanno condiviso la foto di una 'fanpage' dell'attaccante ex Real Madrid, corredata da un post in cui si parla di 'disastro tattico di Italiano' e si criticano alcune scelte in questa semifinale d'andata (il ritorno è previsto in Svizzera il 18 maggio).