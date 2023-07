Ora è ufficiale: la Fiorentina parteciperà alla prossima Uefa Europa Conference League. La squadra allenata da Italiano - ottava in campionato alle spalle della Juventus - prenderà il posto dei bianconeri, che lo scorso venerdì erano stati esclusi per un anno dalle competizioni europee dall'Uefa (con il club che aveva rinunciato all'appello). La Fiorentina inizierà dai playoff in programma il 24 e 31 agosto. I viola nella scorsa stagione erano stati sconfitti in finale di Conference dal West Ham.

