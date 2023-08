Fiorentina verso Vienna, domani il playoff

Dopo l’ottima partenza in campionato col 4-1 in casa del Genoa, riparte anche in Europa la Fiorentina, che riprova l’avventura in Conference dopo la finale persa la scorsa stagione contro il West Ham. I viola saranno impegnati nell'andata dei preliminari a Vienna domani alle 19 in diretta su Sky Sport contro il Rapid, che viene da una vittoria per 5-0 in trasferta a Linz ed è terzo nella Bundesliga austriaca con 7 punti in 4 giornate. Stasera alle 18.30 le parole della vigilia dell’allenatore Vincenzo Italiano