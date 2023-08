Primo round dello spareggio per accedere al tabellone di Conference. Alcuni dubbi a Vienna per Italiano: Nzola favorito su Beltran, Kouamé in ballottaggio con Brekalo. C'è Dodò al posto di Kayode. Gli austriaci perdono Cvetkovic in difesa, attenzione davanti a Grull e Burgstaller. Rapid Vienna-Fiorentina è in diretta alle 19 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, TV8 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Dalla finalissima di Praga all'andata del playoff a Vienna. Qui riparte l'avventura in Conference League della Fiorentina che, dopo il sogno sfumato lo scorso 7 giugno contro il West Ham, riparte nella competizione sul campo del Rapid. Tutto esaurito all'Allianz Stadion, la casa degli austriaci, dove ci saranno 23mila spettatori per spingere la squadra verso il tabellone della competizione. "Giocheremo un playoff - ha detto Vincenzo Italiano alla vigilia -, ci teniamo molto e daremo il massimo. Ripetere quello che abbiamo fatto l'anno scorso non sarà semplice, ma noi vogliamo far vedere quella crescita che abbiamo dimostrato di avere". La partita è in diretta alle 19 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, TV8 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD.

Rapid senza Cvetkovic, occhio a Grull Reduce da due vittorie in trasferta per 5-0, la prima delle quali ha garantito l'accesso al playoff dopo aver travolto il Debrecen, la squadra austriaca vivrà la partita dell'anno per guadagnarsi l'accesso alla fase a gironi. Sicuramente non ci sarà Cvetkovic, difensore e acquisto più caro dell'estate del Rapid, che si è rotto il crociato nel weekend. Davanti a Hedl e in coppia con Querfeld, quindi, è Hofmann a candidarsi per una maglia da titolare. Sulle fasce Schick e Auer, la coppia Kerschbaum-Sattlberger in mezzo al campo. Attenzione sulla trequarti: il talento è il jolly Grull, che dovrebbe dividere il reparto con Oswald e Seidl. E davanti occhio a Burgstaller, capitano e centravanti, che in carriera ha segnato oltre 150 gol tra Austria e Germania.

RAPID VIENNA (4-2-3-1, probabile formazione): Hedl; Schick, Hofmann, Querfeld, Auer; Kerschbaum, Sattlberger; Oswald, Seidl, Grull; Burgstaller. All. Barisic approfondimento Fiorentina-Rapid Vienna, la doppia sfida è su Sky