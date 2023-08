Stasera Fiorentina-Rapid: tre dubbi per Italiano

Tre dubbi per Italiano che riflette soprattutto sul centravanti, con il ballottaggio tra Nzola e Beltran. Austriaci senza il bomber e capitano Burgstaller, oltre al terzino destro Schick. Le probabili formazioni di Fiorentina-Rapid Vienna, calcio d'inizio ore 20, diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Dentro o fuori. Bivio europeo per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, impegnata oggi al Franchi (ore 20, diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW) nel ritorno dei play-off di Conference League contro il Rapid Vienna. C'è da ribaltare l'1-0 dell'andata in favore degli austriaci, maturato con il gol su rigore di Grull al 35° minuto. Serviranno "pazienza e maturità" ha detto Italiano alla vigilia. L'obiettivo è conquistare i gironi di quella competizione in cui la Fiorentina è stata assoluta protagonista nella passata stagione, arrivando fino alla finale di Praga con il West Ham.

Tre dubbi per Italiano La formazione dovrebbe ricalcare per grandi tratti la squadra vista sette giorni fa a Vienna, ma Italiano deve sciogliere le riserve su tre ballottaggi. Il primo è in mediana, su chi farà coppia con Arthur: in corsa Duncan e Mandragora. Sulla trequarti confermati Nico Gonzalez e Bonaventura, per la terza maglia dubbio tra Brekalo e Kouamè. Il rebus principale, però, riguarda il centravanti, tra Nzola e Beltran. L'ex Spezia ha giocato dall'inizio a Vienna e all'esordio in campionato a Genova, mentre l'argentino ha avuto spazio dal 1' con il Lecce. La decisione arriverà soltanto nel corso della giornata. leggi anche Italiano: "Servirà una Fiorentina carica e matura"

FIORENTINA (4-2-3-1) la probabile formazione: Terracciano, Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All.: Italiano

Rapid senza Burgstaller e Schick Zoran Barisic deve fare i conti con due assenze importanti. Per il match del Franchi, infatti, non sono stati convocati l'attaccante Burgstaller e il terzino destro Schick, entrambi titolari all'andata ed entrambi ko per problemi muscolari. Senza un esterno destro di ruolo in organico, l'allenatore dovrebbe adattare sulla fascia il classe 2002 Oswald, schierando Kuhn sulla trequarti. Per il ruolo di attaccante centrale ballottaggio tra Strunz e Mayulu, con il primo in vantaggio.