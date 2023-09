Conference League, il calendario della Fiorentina

Al via un nuovo cammino in Conference per la Fiorentina dopo la finale persa nella scorsa stagione. Inseriti in 2^ fascia, i viola nel gruppo F hanno trovato la meno insidiosa tra le squadre di 1^, il Ferencvaros, e una tra le più pericolose tra quelle di 3^, il Genk, oltre alla cenerentola Cukaricki: esordio in Belgio, poi scontro in casa con gli ungheresi e doppio incrocio con i serbi. Quindi Genk al Franchi e trasferta col Ferencvaros: date e orari delle gare della squadra di Italiano

