La seconda giornata di Europa Conference League

Domani, giovedì 5 ottobre, si giocano gli incontri della seconda giornata della fase a gironi di Europa Conference League. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol per seguire gli incontri in contemporanea, nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21.00. La Fiorentina al Franchi se le vedrà con gli ungheresi del Ferencvaros. La partita sarà in diretta alle 21.00 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Nando Orsi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Vanessa Leonardi.