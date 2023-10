Il cammino dei viola in Conference League prosegue al Franchi, sfida introdotta da Italiano: "Siamo già in ritardo sul Ferencvaros, vogliamo chiudere in testa. Sfruttiamo l'entusiasmo". Sugli attaccanti: "Nzola ha un problema al piede, spero possa sbloccarsi anche Beltran". E sulla squadra: "È maturata, adoriamo coinvolgere tutti e questo stimola i ragazzi". Fiorentina-Ferencvaros è in diretta alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Terza in campionato dove ha vinto tre delle ultime quattro partite, la Fiorentina insegue la prima gioia in questa Conference League. Appuntamento al Franchi per i viola, opposti giovedì al Ferencvaros allenato da Dejan Stankovic (diretta alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Dopo il pareggio imposto dal Genk all'esordio nel girone, l'obiettivo è festeggiare davanti ai propri tifosi. Ne ha parlato Vincenzo Italiano alla vigilia ai microfoni di Sky:

Quanto può indirizzare il girone la partita di domani?

"È importante per noi, è la prima in casa. Siamo già in ritardo sulla prima in classifica, considerando che la seconda fa il playoff vogliamo chiudere in testa. Vogliamo fare il massimo in questo mini-torneo, dobbiamo sfruttare l’entusiasmo ed è quello che ho chiesto ai ragazzi".



Come si gestisce il doppio impegno? È difficile rinunciare ai titolarissimi?

"Quando non riesci a schierare i giocatori dipende da due cose: non hanno recuperato fisicamente oppure in funzione della partita seguente serve avere gente con più minutaggio. Sono queste le situazioni che portano a scegliere tra un giocatore o l’altro. Tanti meritano la conferma, ma è un merito loro perché mettono in difficoltà l’allenatore e i compagni".



Nzola si è sbloccato: lo farà giocare ancora o pensa a Beltran?

"Abbiamo risolto il problema del gol del centravanti, Nzola ci è riuscito mentre Beltran ha giocato una prestazione di alto livello. Sono convinto che ne arriveranno altri se continuiamo a esprimerci in questo modo. Nzola aveva una botta al piede e sentiva dolore: potrebbe essere disponibile per domenica, giovedì vedremo se avrà superato il problema. Certo, se dovesse sbloccarsi anche Beltran…"



Fiorentina in crescita, è migliorata anche la gestione?

"Questa squadra è maturata sotto tanti punti di vista. È il terzo anno che lavoriamo insieme: i ragazzi sanno le mie richieste, io stesso li conosco meglio. Adoriamo coinvolgere tutti senza abbandonare nessuno: questo dà la forza a loro in allenamento e in partita. Siamo partiti bene, sono contento dell’inserimento dei nuovi. Intanto ci godiamo la classifica in campionato, domani vogliamo fare punti in Conference League alla quale teniamo tantissimo".