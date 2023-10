Reduce dal pari all'esordio sul campo del Genk, la Fiorentina debutta in casa in Conference League. Nella seconda giornata del girone F la Viola affronta per la prima volta nella sua storia gli ungheresi del Ferencvaros, allenati da Dejan Stankovic: si gioca alle 21, diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW

Dove vedere Fiorentina-Ferencvaros in tv

La partita tra Fiorentina e Ferencvaros, valida per la seconda giornata del girone E di Conference League, si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze oggi, giovedì 5 ottobre, alle ore 21. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW. Telecronaca di Federico Zancan, commento di Nando Orsi. A bordocampo Vanessa Leonardi. Diretta Gol con Alessandro Sugoni. Da non perdere gli approfondimenti pre, dalle ore 20, e postpartita, su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. Leo Di Bello in conduzione, con lui in studio Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo. Dalle 23.30, nel dopo partita, ospite in studio anche Diego Dominguez, per parlare del mondiale di rugby, in particolare del match dell’Italia, che venerdì si giocherà un posto ai quarti di finale contro la Francia.