Si sono conclusi gli spareggi di Conference League: dopo il passaggio del turno ottenuto mercoledì dal Maccabi Haifa, ecco quali sono le altre squadre che si sono qualificate agli ottavi e che affronteranno le vincitrici dei gironi. I sorteggi saranno in diretta venerdì alle 13 su Sky Sport 24 e in streaming su NOW

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT