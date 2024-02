L'andata è in programma il 7 marzo, ritorno previsto il 14 marzo. Le vincitrici dei gironi (teste di serie) giocheranno il ritorno in casa. Se nel doppio confronto le due squadre saranno in pareggio dopo 180 minuti, si andrà ai supplementari indipendentemente dai gol fatti in casa o in trasferta. In caso di ulteriore pareggio dopo i 30 minuti dei supplementari, si andrà ai calci di rigore.