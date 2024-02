Viola senza paura: il Maccabi non è imbattibile

Il sorteggio degli ottavi di Conference ha regalato un sorriso a Vincenzo Italiano. Il Maccabi Haifa, pur capace poco più di un anno fa di battere la Juve in Champions, è un avversario decisamente alla portata, soprattutto perché sarà costretto a giocare in campo neutro. Italiano si prepara quindi ad affrontare uno snodo cruciale della stagione, 9 partite in 40 giorni, con diversi problemi in rosa. In attacco gli esterni sono contati, in mezzo la condizione di Arthur è un'incognita e alle porte c'è la sfida alla Lazio di Sarri che Italiano non ha mai battuto.